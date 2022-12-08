雖美國持續升息，但亞洲貨幣自10月底之後呈現略為止跌甚至回升現象，新台幣匯率，近日甚至曾從32左右急速回升至 30.5附近，機械公會表示，不利於機械設備海外接單，為維持出口競爭力，新台幣匯率宜與競爭對手國同升同貶。

全球景氣不佳需求趨緩影響，2022年 11 月機械出口值 26.03億美元，較去年同期減少 13％，且也較上個月繼續下滑。

美陸部分11月雙雙下滑，台灣機械設備對中國大陸出口持續衰退，今年累計出口負成長11.8％，金額為110.85 億美元。而今年對美國出口持續成長，尤其上半年成長幅度平均高達 4 成以上。但觀察8月對美國出口6.96億美元，與去年同期比僅成長3.2％，9 月對美國出口6.54億美元，與去年同期比更下滑 7.5％，10 月對美國出口6.98億美元，11 月對美國出口6.36億美元，與去年同期比減少17.1％，顯示美國升息、景氣下滑影響，對設備投資轉趨保守。

目前美國大幅升息政策不變，俄烏戰爭亦無停止跡象，受諸多國際不利經濟因素影響，下半年新訂單需求明顯不如上半年熱絡，預估將影響明年上半年出口值。

機械公會表示，目前台灣主要機械設備出口項目如電子設備、檢量測設備與工具機等皆維持正成長，累計今年前11月台灣機械出口成長6.4％，工具機設備出口也成長9.4％，預估全年機械出口將再創歷史新高。