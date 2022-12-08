主持人廖科溢昨(7日)宣布和TVBS主播秦綾謙結婚，未料喜訊才傳出，接連遭多名女子爆料曾與他交往，更怒控其婚內出軌、傳私密照等醜聞，其中B女除了爆料交往半年墮胎兩次外，更指出得知懷孕時，慘遭男方冷言對待，惡劣行為令人髮指。

根據《三立新聞網》報導，該名受害女子表示和廖科溢經由臉書認識，一開始並未有任何互動，直到去年男方離婚才開始有聯繫，交往期間半年內更墮胎兩次，她回想起到醫院開刀動手術時，意外發現懷有兩人愛的結晶，當時興奮告知廖科溢喜訊時，未料竟得到冷血回覆：「妳生下來也不會幸福」，慘遭廖科溢無情對待，讓她頓時心死，如今看到這麼多女生出面爆料，而且手法如出一轍，忍不住怒斥：「實在太可惡了」。

日前有知情人士透露：「以前廖科溢這麼低調，就是怕自己的行為ㄅ一ㄚ、康，殊不知他還是會有今天」，似乎對此事意有所指，接著更爆料：「目前檯面上浮現出來的，根本不算什麼」，揚言還有「核彈級猛料」未公開，就等廖科溢返台後，如何對此事做出交代。

對於種種爆料，廖科溢發文強調並非所有報導皆屬實，透露離婚後曾低調談過幾段感情，但感情事畢竟勉強不來，導致結束感情過程不夠完美，但強調「婚後絕對不存在著不忠的問題」，對於過去的恩怨，自己會一肩扛起，未來該面對的也會承擔，如今選擇了綾謙，就會愛到底。