民眾在冬至時習慣會吃湯圓，不僅如此冬令也是進補吃火鍋的好時節，桃園市衛生局日前抽查轄內蔬果食品，發現有1件「玉女（番茄）」檢出農藥殘留超標，目前已移請來源所轄衛生局辦理後續裁罰。

衛生局表示，為維護民眾食的安心，日前抽查轄內蔬果批發市場、超市、賣場、餐飲業、製造業及網購平台，抽驗各式湯圓、甜品與配料、火鍋料、生鮮蔬果、肉品及水產品共168件，檢驗防腐劑、非法定色素、順丁烯二酸、微生物、過氧化氫、硼酸及其 鹽類、重金屬、動物用藥及農藥殘留等項目，其中有1件「玉女（番茄）」檢出農藥殘留超標，已移請來源所轄衛生局。

衛生局說明，這次抽驗的「玉女（番茄）」檢出殘留農藥量「益達胺（Imidacloprid）0.79ppm」已超過容許量標準（0.5 ppm）， 違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款規定，依同法第44條可處新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰，更同步責令業者下架產品不得販售。衛生局說，要減少蔬果殘留農藥的問題，首重源頭管理， 農民於栽種時應正確施用農藥並注意安全採收期，販賣業者則需主動索取產品交易憑證及上游商資訊並妥善保存至少5年，以利追查不合格產品來源。

衛生局提醒，不論在實體通路或網購平台購買食品，應選擇信譽良好的商家，詳閱產品及業者資訊，挑選包裝完整、標示清楚的產品，並注意保存方式及有效日期，同時優先選購當季蔬果， 食用前先以清水浸泡，再用流動的水清洗，有助於去除殘餘農藥。 如有因消費問題或任何爭議，可撥打0800-285-000或1950消費者服 務專線，向衛生局或桃園市消費者服務中心申訴。