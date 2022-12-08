范冰冰本是大陸一線女星，2018年因鬧出陰陽合約逃稅案，被大陸官方點名為「劣跡藝人」，演藝事業一夕之間遭到冰封，就連已拍攝完畢、耗資12億台幣的《巴清傳》被勒令禁播，不過從范冰冰近期演藝活動來看，她已改變策略，把演藝重心拉往香港及南韓，外界多解讀2023年將會是她全面復出的一年。

范冰冰近來除了飛抵韓國與《登陸之日》導演見面外，又在韓劇《Insider》驚喜客串，更在10月拿下釜山國際電影節的「傑出亞洲演員大獎」，雖然因疫情因素未親自出席，但有錄影片跟南韓影迷問好，也承諾一定會出席明年第28屆釜山國際電影節，博取南韓粉絲的好感度，對此，有內行粉絲爆料，范冰冰已經在南韓秘密拍好一部電影，就等著正式上映。

范冰冰在釜山國際電影節獲獎。(圖/范冰冰工作室 微博)

除了在南韓有所斬獲，范冰冰也把香港視為復出的機會，今年10月時和父母去香港遇到媒體時，范冰冰大方說明訪港目的：「有工作、有點事件」，短短幾字背後藏有深意，據知她其實是跟香港電影工作者見面，加上本身在香港演藝圈就有廣大人脈，且同屬華語市場之一，對范冰冰的接受度應該頗高。

范冰冰昔日砸下12億元的巴清傳面臨無限期延播。(圖/巴清傳 微博)

事實上，范冰冰自2018年深陷陰陽合約逃稅案後，海砸12億台幣的《巴清傳》面臨被禁播，已定檔的電影《大轟炸》也延後上映，之後更直接刪光范冰冰的客串戲份，名字也從海報裡除名，更慘的是各大劇組對她祭出封殺令，但她仍靠自創美妝保養品牌「FanBeauty」賺錢，如今范冰冰更嘗試利用海外的影視資源試圖重回大眾的視線當中。