台南市社會工作師公會在新營區設置的「談心說事社工站」，於8日正式啟用。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

台南市社會工作師公會在新營區設置的「談心說事社工站」，於8日正式啟用，提供社會工作師舒適的休憩場所，免費招待咖啡、茶水並有資深社工師做諮詢服務與協助業務推展，聖誕節前夕，公會理事長鍾素珠特別發放100元咖啡券與關懷卡，以慰勞辛苦一整年的社工師。

新營區社會工作師公會辦公室位於綠川北街17號1樓，今年社工師公會以公私協力模式設置「談心說事社工站」，讓前來休息聊天的社工師放鬆心情、開講解悶，內部設置桌椅、咖啡及茶水等設備，還有陣容堅強的社工師群提供會員平常各項遭遇的困境諮詢，包括經驗的會談與個案處置的建議。

社會局長陳榮枝表示，市長黃偉哲力挺社工，打造台南堅韌社會安全網，齊心當社工的最強後盾，將社工人力從862人逐年增加至948人。社會局今年也安排職場紓壓、芳療紓壓實作、補助心理諮商服務費及新進人員座談會，感謝台南市社會工作師公會設置「談心說事社工站」，提供休息場所給社工師使用。

鍾素珠表示，台南市社會工作師公會會員有750人，分布在150個單位推展社福工作，社工師平時要面對多元及複雜受助者需求與困境，而且業務繁重，需要24小時隨時待命，在這麼高壓的環境工作很累，沒有休息時間是基本日常。

鍾素珠說，設立「談心說事社工站」的目的，是希望以輕鬆、同理心方式給予另類觀點和經驗，讓會員能有更多思維面向及滿滿正能量，來肯定自己工作價值，並吸收更多專業技能，為弱勢家庭提供福利服務。