中市府日前發布「幸福政策」簡報，內容第5頁表示要將「梧棲轉運站」設置於「台鐵梧棲站旁」，遭市議員當選人曾威批海線車站中並無設置梧棲站；中市府則回應，內容經查為文字誤植，目前已修正。（曾威團隊提供／潘虹恩台中傳真）

台中市政府日前發布「未來四年政策藍圖—守護台中 堅持幸福」簡報，內容第5頁表示要將「梧棲轉運站」設置於「台鐵梧棲站旁」，8日遭到市議員當選人曾威指出海線車站中並無設置梧棲站，抨擊市府「亂畫藍圖」；對此中市府回應，內容經查為文字誤植，目前已修正，感謝各界指正。

曾威表示，監督市政府是議員最主要的工作，因此了解市府在未來4年的市政藍圖更是必然。他身為原縣區議員對於交通建設很重視，但他翻閱簡報至第5頁時卻發覺，市府要將「梧棲轉運中心」規畫設於根本不存在的「台鐵梧棲車站」旁，綜觀海線車站從追分、大肚、龍井、沙鹿、清水、台中港到大甲，就是沒有梧棲這1站。

曾威直批，台中的「幸福政策」內容中錯誤百出，市府「連最基本的海線車站都可以無中生有」，而目前該檔案已被下架，卻仍不見市府做出任何說明。

對此，中市府研考會回應，有關台中市政府發布「未來四年政策藍圖—守護台中 堅持幸福」簡報，其中第5頁梧棲轉運中心設置位置經查為文字誤植，對外版本皆已修正為「梧棲轉運中心：規畫於台中港旅客服務中心旁」，感謝市議員當選人及各界的指正，市府團隊虛心接受，繼續為台中未來努力。

交通局也補充，為提供台中港區域良好大眾運輸環境，市府於今年初協調台中港務公司，研議於台中港旅客服務中心設置轉運節點，並採長廊式候車亭方式設計，今年中旬已與台中港務公司簽訂「台中港區公車候車亭無償使用土地契約」，工程已上網公告招標，預計14日開標，如順利決標，預計於明年3月底前完成。