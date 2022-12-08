左營高中舞蹈班已創立37屆，成果相當亮眼，今年的年度舞展於7日在屏東藝術館展演，10日又馬不停蹄地遠赴新竹市文化局演藝廳音樂廳演出。本次展演由各屆校友齊聚替當藉舞蹈生編舞，總共展演9支充滿韻味及故事的舞蹈饗宴，風格包含了芭蕾舞、現代舞與中國舞蹈，相當豐富。

中國舞部分由第21屆校友方士允編導出「傾兮」和高雄本地中國舞教師石惠珠編創出的「星光」，2支舞碼，「傾兮」是由國劇武功出發，融合現代舞蹈劇場方式的舞蹈創作，演繹出東方風情的舞蹈演出；而「星光」則是以中國民間舞蹈動作，運用手絹的變化設計的中國舞作，詮釋出中國舞的外方內圓剛中帶柔的神韻與特色。

芭蕾舞部分由台灣體育大學芭蕾名師黃建彪與第31屆畢業生邱于庭編創，黃建彪的「敲打天堂之門」呈現出人追求與渴望，捲入生命的漩渦，掙扎、抵抗、奔馳、牽扯、追尋，最終無力抗拒的情境；邱于庭編創的「粼粼」，以潮汐起落為發想，展現多元層次的變化。

現代舞作品分別由美國編舞家Danna Frangione、以及校友董怡芬、賴翃中、高辛毓、陳瑩芸編創作品，作品包括「驀然回首」、「一起一起」、「鳥人」、「隙」、「微光之息」。

「驀然回首」的演出重建了辛棄疾詞「青玉案」的理念，「一起一起」呈現了在這急速擴張的時代，集體與個人的對話關係；「鳥人」則是以全男表演的現代舞作，「隙」展現了編舞者對周遭生活的感觸，企圖尋找可以掙脫的縫隙，找到生命的出口；「微光之息」則是以抒情寫意畫面編排為主的現代小品。

舞蹈班組長范瀞文表示，本年度舞展，推出九齣小品舞碼，風格包羅芭蕾舞、現代舞與中國舞蹈，除了展現學生3年優異的學習成果外，也顯現舞蹈多元豐富的題材，配合燈光設計的效果，讓展演成為一場豐富的舞蹈盛宴。