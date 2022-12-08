日本在野黨議員日前要求首相岸田文雄表態「不支持台獨」，日本前防衛副大臣中山泰秀今天在台灣受訪表示，台灣具有國家的條件，若能繼續保持民主自由的體制，將來有可能成為被日本所承認的國家。

中山泰秀今在台北宣傳新書《政治家中山泰秀》中文版。被媒體問到日本立憲民主黨眾議員末松義規和岡田克也藉質詢機會要求岸田文雄表態「不支持台獨」，中山泰秀指出，台灣具有國家的基本條件，有國土和人民，若能繼續保持民主自由的體制，將來有可能成為被日本所承認的國家。

日本沖繩縣知事玉城丹尼日前公開表示拒絕接受「台灣有事就是日本有事」的說法，中山泰秀對此強調，日本的國防權屬於中央，不管地方首長怎麼講，都不會發生任何影響。

中山泰秀表示，八月中國對台軍演，中國的飛彈落入日本經濟海域，這並不是偶然，而是刻意為之，更加印證了安倍晉三首相所提倡的「台灣有事就是日本有事」。