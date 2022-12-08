【愛傳媒特約記者陳冠宇報導】亂丟垃圾真的令人討厭！還好新北市政府環保局接到了里長的通知，當天立刻就裝設監視器（見照片，記者攝），超高效率讓附近居民都非常稱讚。

新北市板橋區社後里的口袋公園，位於中正路、民權路口，是附近社區「帝后花園」回饋空地所形成的開放公園，讓附近老人小孩有一個散步的好空間，不過最近經常有自私的民眾趁半夜或沒人注意的時候，在此亂丟垃圾，甚至還有大型垃圾，造成髒亂污染，非常沒有公德心。

按照環保法規，口袋公園如果有垃圾，提供公園的「帝后花園」管理委員會不但要積極清掃，如果有人檢舉，還要被罰，真是做好事反而有報應，非常不合理

當地社後里里長莊晉貴才剛高票連任，發現這個情況之後，立刻通知新北市政府環保局窗口游小姐，游小姐回覆會去裝監視器。

新北市政府環保局透過監視器發揮監視功能，如果找到亂丟垃圾的自私民眾，也可以直接讓他出面負起責任。

面對民眾與莊里長的陳情反映，新北市環保局發揮超高效率處理，當天就完成監視器裝設，而且已經開始錄影。新北市政府環保局這麼有效率，讓附近居民都感到非常印象深刻，也高度肯定。