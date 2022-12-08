茂迪（6244）積極進攻漁電共生案場，總經理葉正賢表示，漁電共生將會帶來「養殖革命」，公司以「養殖為主、光電為輔」，擁有自家專業養殖團隊，並投資鋒沛海洋股份有限公司，以作為漁電領域的合作平台，結合該公司的科技養殖與水產加工廠。茂迪期望使台灣閒置魚塭重生、一地二用，並導入漁產契作概念，在兼顧食品安全的前提下，使室內養殖魚塭不受氣候或外來因素影響，穩定提升產量，真正達到漁電雙贏的共生目標。

茂迪表示，漁電共生不同於傳統養殖，更能落實ESG，是導入科技來養漁。茂迪希望培養室內養殖專業人才，提供養殖從業人員較佳的工作環境和薪資。為地方創生和吸引人才回流、友善土地等都是茂迪在漁電共生事業的目標。目前養殖廠以綠能養殖零碳排，養殖用電只有漁電共生發電的8%，達到真正的綠電、節能養殖。

目前茂迪的漁電共生全部都是室內養殖，目前約18MW在向政府申設中，而已經啟動的漁電共生電站約33MW。明年H2電站收入陸續挹注營收。

茂迪表示，室內養殖的優勢包括:一、蝦子最好是少量多餐，機器餵食占優勢；二、室內養殖換池約1天完成，而戶外則要3個月的換池時間。三、每周可透過各項設備進行健檢蝦子，確保品質。

葉正賢表示，茂迪在今年宣布10月正式量產全新次世代N型TOPCon大尺寸模組產品，目前訂單能見度已至2023年第二季。TOPCon明年占比會大幅增加，明年M10產品會上市，2024年都是M10的產品，2023年M6的產品就不會生產了。