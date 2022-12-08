行政院今（8）日通過攸關權證避險降稅的證券交易稅條例修正草案，未來稅率從千分之3降至千分之1，為期5年。對於修法後的稅損，財政部表示「沒有稅損」，反而會增加稅收8億元。

對於修法後的效益，財政部在8日行政院會後記者會簡報時指出，預期可降低權證避險成本，提升權證報價品質，活絡權證市場。

對於是否有稅損，財政部賦稅署副署長樓美鐘指出，這次修正法案，「沒有稅損」。依據金管會評估，主要因為權證交易量會增加，預計增加證券交易稅6億元；相對證券商的交易量增加、營業額也會增加，預計增加營利事業所得稅稅負2億元，兩項合計增加稅收8億元。

造市效益部分，金管會副主委邱淑貞說，證券商發行權證，依照台灣證券交易所和櫃買中心規定，必須有報價義務來做造市，報價就是買價、賣價扣出來，沒有成交就沒有市。法定上義務上，發行權證要避險而買入或賣出股票，這部分交易稅從原先千分之三到千分之一，權證市場活絡後，會連動帶動交易市場。