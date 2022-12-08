台中捷運2021年9月推出捷粉回饋專案，每月只要搭乘次數達30次以上，即可享現金回饋最高回饋30％，對通勤族、學生來說不無小補，推行至今捷粉人數成長約3.8倍。中捷公司今天宣布，捷粉回饋專案明年將持續實施，也會持續分析使用數據並推出更多活動。

中捷公司表示，捷粉回饋專案推行以來，廣受上班族、學生等通勤客群喜愛，捷粉人數從初期的946人，至今年11月已達3622人，成長約3.8倍；每月捷粉回饋金也從20.1萬元，到今年11月達58萬元，成長近2.9倍，顯示已有越來越多人使用，因回饋機制簡易且彈性，對想嘗試使用中捷作為生活運輸工具的民眾是很好的選擇。

中捷公司指出，台中捷運在明年將邁入正式通車二周年，有感於捷粉回饋專案廣受旅客好評，中捷公司決定明年持續推行，推行時間為112年1月1日至12月31日止，且將持續分析捷運運量特性與聆聽旅客需求，滾動式檢討捷粉回饋內容，並結合過去一年辦理捷粉行銷經驗，如校園宣傳、官方社團抽獎活動等，推出更具亮點、有趣且民眾喜歡的捷粉活動，讓旅客不僅搭中捷享回饋更享各式好康，敬請期待。

根據中捷公司統計，截至今年11月捷粉回饋金累計達438萬元，受惠乘客累計達112萬人次，但有近33萬元回饋金逾期未領，經分析資料發現逾期金額中92％不是台中捷運APP會員，提醒旅客下載台中捷運APP並綁定使用的電子票證卡號，APP將通知會員領回饋金，避免錯過領取期限。