司法院去年編列1.2億預算要推廣「國民法官」制度，挨批搞大內宣，被立院刪除5000萬預算。立院司法法制委員會今審查司法院明年度預算，國民黨立委陳以信質疑多媒體業務經費暴增8成，要求凍結100萬，說明媒體宣傳細節後始得動支，獲民進黨的召委陳歐珀支持。

陳以信指出，司法院的多媒體業務經費，從今年的2000萬，明年要增加到3600萬，預算突然增加8成，他提案凍結1200萬，司法院初步說明是把國民法官跟政令宣導經費併進來，但細節是什麼？他接受司法院說法，但應該就媒體宣傳細節做報告，因此堅持還是得凍結100萬，就細節說明過後始得動支。

司法院對此表示，多媒體業務經費主要是將國民法官預算併入一般政策宣導，相較去年狀況，實際上反而是減列了5244萬，減列比例達58.96％，國民法官明年就要上路，屆時宣導將不再針對提高認知度，而是就民眾收到通知成為國民法官後，會發生疑慮的部分做宣導說明，化解被選任國民法官的疑慮，增加參與意願。

司法院也強調，會採取素材製作以及托播的方式處理，這次預算已經大幅減列，司法院也清楚國家財政並不寬裕，因此會以撙節為原則，從既有的行政院通路或是公益通路處理。

陳以信則質疑，司法院的說法好像當初給司法院一筆6千多萬的預算就假定自己每年都應該有這樣的預算可以花，所以把現在預算編列合併的狀態視為自己是「減列」預算，當初立院願意給預算也是因為要宣導國民法官上路前的宣導，司法院講的好像每年照理都該給一樣。

司法院表示，他們了解不可能每年都有權去要求給這麼多預算，因此都是針對每年的需求去編列，去年以提高認知度為主，預算比較高，明年是針對被選任國民法官的民眾加強宣導，預算使用會往下減，會根據實際需求編列。

陳以信表示，他堅持這筆預算要先凍結100萬，司法院要如何運用這筆預算做媒體宣傳，一定要提出清楚細項的報告始得動支。陳歐珀也支持應該凍結100萬並提出報告，朝野取得共識。