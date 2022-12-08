全球干邑領導品牌－軒尼詩（Hennessy）每逢農曆春節期間，皆攜手全球知名當代藝術家跨界創作新春藝術版限量包裝，歡慶農曆新年到來。此次軒尼詩與享負盛名的國際當代藝術家嚴培明合作，以十二生肖寓言故事為靈感，淋漓演繹出多元共融慶祝新年團聚，同時象徵攜手齊心邁向未來新天地，感受「新年，滙聚每一種力！」的精神。軒尼詩2023春節限量版於2022年12月12日起正式上市，於全台精選菸酒專賣店販售，一同為新的一年喝采，齊聚一堂為來年”兔”飛猛進。

國際當代藝術家嚴培明採用全新調色，以琥珀色、橘色、赤褐色與酒紅色等干邑色調作為主導色，致敬軒尼詩X.O的琥珀及桃花心木色澤。（圖/業者提供）

除了以十二生肖為主題，嚴培明更表示：「當你拿起一瓶干邑對著陽光時，它會表現出變化萬千的色澤。這一幅畫的顏色，其實就是描繪出干邑的光線。」這也是藝術家嚴培明在卓越的藝術生涯中，首次採用全新的干邑色調進行創作：琥珀色、橘色、赤褐色與酒紅色，致敬軒尼詩X.O酒液的琥珀色澤及桃花心木色調，視其為創作生涯中最重大的作品之一。頂級干邑與奔騰恢宏的設計，為即將到來的農曆兔年提供奢華尊榮的年節厚禮選擇，一展鴻圖新春格局，相聚時分更顯珍貴。

軒尼詩V.S.O.P 2023年春節限量版，建議售價：NT$1,900。（圖/業者提供）

軒尼詩V.S.O.P霧面精緻瓶身 奔兔啟程慶新春 刻畫年節團聚風味

「軒尼詩V.S.O.P 2023年春節限量版」禮盒以酒紅色盈滿喜氣，與極具張力與動感的奔兔迎春視覺演繹新年熱情與喜氣；經典曲線瓶身大膽運用霧面拋光處理，成就低調奢華質感，彰顯農曆年的活力與心意。軒尼詩V.S.O.P馥郁的果香香氣與入口後陳年橡木桶中烘烤淡香，為酒體注入香醇細膩的層層風味，口感飽滿圓潤滑順。在新春團聚時刻，不論是醇厚柔順的純飲、抑或是加冰塊緩釋的層次、還是加入薑汁汽水、通寧水自製清爽的軒尼詩調酒，每一種喝法都能充沛感受到齒頰間迴盪的底蘊果香，賦予新春團圓時刻多變有趣而溫暖醇厚的年節風味。

軒尼詩X.O 2023年春節限量版，建議售價：NT$7,085。（圖/業者提供）

軒尼詩X.O紅金漸層優雅 群策群力磅礡入畫 新春送禮佳選

「軒尼詩X.O 2023年春節限量版」盒身包裝大器呈現藝術家嚴培明此次創作元素，融匯獨樹一幟的干邑色系，開盒後迎面撲來無庸置疑震撼的完整畫作，搭配經典優雅的紅金色漸層曲線瓶身，如同軒尼詩X.O餘光下晃蕩的晶瑩琥珀酒液，彰顯軒尼詩頂級干邑的王者風範及濃厚藝術品味，一氣呵成；瓶身酒封印有「兔」象形圖案，繪出新春好運。軒尼詩X.O 口感豐富，入口時迎來果香、濃郁的巧克力香甜到肉桂、丁香、小豆蔻的沉穩氣味作結，行雲流水、絲滑入扣，猶如創作中競相邁前的十二生肖，奔騰流暢，展現新年繁盛生命力與希望。無論是作為紀念珍藏，或是與至親好友舉杯慶賀，每一滴軒尼詩X.O，都深蘊真摯懇切的難能情誼。

軒尼詩百樂廷 2023年春節限量藝術裝瓶，建議售價：NT$308,000。（圖/業者提供）

珍稀典藏全球限量888瓶 手工打造軒尼詩2023年百樂廷春節限量藝術裝瓶

軒尼詩重磅發布「軒尼詩百樂廷2023年春節限量藝術裝瓶」，此次除了與國際知名藝術家嚴培明的藝術合作之外，更與法國百年瓷器工坊Bernardaud 合作推出彩繪瓷瓶，全球限量販售888瓶，台灣地區更僅配有16瓶。每一瓶皆在位於法國利摩日(Limoges) 的工坊中手工燒製及彩繪，均設有獨立編號，並裝入特製專屬木盒，包裝盡享非凡氣宇，於2023年1月正式上市，僅限於私人客戶通路以及指定精選通路販售，典藏珍稀，至高美學。

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