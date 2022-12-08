據創投公司Atomico的一份報告指出，歐洲科技業市值在今年減少約4000億美元，來自創投的資金也減少18%。
在歐洲包括國有和私人科技公司合併總市值，從2021年底的3.1兆美元跌到目前的2.7兆美元。高利率、俄烏戰爭，以及人才儲備不斷萎縮，都造成總體價值下滑。
基於市場壓力，無數歐洲知名公司都以折價方式進行籌資，例如瑞典支付公司Klarna銀行以67億美元的估值籌資8億美元，較2021年的460億美元估值折價了85%。
Atomico的一名合夥人Tom Wehmeier說，歐洲科技業生態系正面臨自金融危機以來，最大的總體經濟環境挑戰。
今年以來歐洲創投的資金跌至850億美元，較2021年的1000億美元減少了18%。
歐洲估值在10億美元以上的獨角獸數量，也從2021年的105家跌到今年的31家。
儘管存在這些挑戰，Atomico發現業界內部仍抱持著熱情，有77%業者表示，他們對歐洲科技業仍懷抱熱情。
Wehmier說，金融市場已經在改變，每個人也都預期歐洲科技業需要發展。
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