合勤控(3704)旗下兆勤科技今日宣佈，與捷揚光電(Lumens)展開新的合作夥伴關係，Zyxel的交換器已通過Lumens認證，可與其IP攝影機、傳輸器和錄播系統等影音產品無縫整合，簡化網路影音系統部署。

兆勤科技表示，雙方此項合作有利於影音產業的經銷商、系統整合商和通路合作夥伴，簡化了用戶體驗、強化安全性、更多的擴展性和跨管理系統的彈性。

兆勤科技於2020年推出網路交換器的網路AV模式後，與Lumens建立友好的合作夥伴關係，目的是讓系統整合商在不影響網路串流效能的情況下，能夠大量安裝AV系統時提升簡便性和效率。

由於網路交換器上有數十種協定，沒有網路經驗的安裝人員通常難以從HDMI技術移轉到網路AV技術，而兆勤科技網路AV模式的優勢是透過簡易的安裝嚮導，能夠在幾分鐘內快速設定整個AV over IP網路。為了簡化AV over IP的網路交換器安裝，兆勤科技的網路AV模式整合了所有必須在工作上最常使用的功能，除了直覺式的設定精靈外，還有交換器埠、系統資訊、頻寬利用率和電源使用狀態，都以圖表方式展現在一個獨立的訂制儀表板上，以便網路管理員輕鬆管理。

兆勤科技網路事業總處資深協理林永毅表示，兆勤科技致力開發符合市場需求的高效能乙太網路交換器，讓IP網路化影音傳輸技術更簡單有效率。兆勤科技的乙太網路交換器具備量身定做的網路AV模式，有別於傳統複雜的AV over IP系統，提供隨插即用的設計，幫助系統整合商在架設AV環境時省時省力。透過與Lumens這樣的網路影音傳輸技術領導品牌合作，讓系統整合商更能專注於提供專業影音服務。