本報日前獨家揭露，國安局長陳明通在台大國發所任教時，年均可指導10本論文，遠高學界年均的2、3本。並且在他指導的學生中，還有20人過度引述台大胡佛東亞民主研究中心研究成果，被批評是「論文工廠」。教團認為，當大學出現「蜂王教授」，量產徒子徒孫以建立個人勢力，並在學界形成學派，指導教授成為「一代宗師」，破壞的是社會對大學的信賴，也傷害了高教的公益形象。

針對這起現象，私校工會理事長尤榮輝表示，學界不乏有指導教師廣收碩博班學生為入門弟子，目的是為了建立影響力，以提升社經地位。

尤榮輝說，尤其碩班學生在產官學界原本具政社經實力，畢業後集結成派，奉指導教授為精神共主，彼此互相拉抬、利益共享，師生社經地位扶搖直上。若博士弟子夠多，在學界形成一學派，指導教授成為「一代宗師」，師生合作爭取計畫經費，雨露均霑，名利雙收。

尤榮輝解釋，這是碩博班的政治經濟學，或可解釋為何某些指導教授會廣收碩博入門弟子，而學生偏好選擇由某教授指導的現象，也顯示許多人追求碩博班學位不單單是為了求知，建立政經關係人脈才是主要目的。

尤榮輝認為，「水往低處流、人往高處爬」無可厚非，但過程必須正當。當教授超量指導論文，又讓學生用同樣的研究架構量產畢論時，如何把關論文品質？又如何有心力防止學生透過抄襲取得學位？

尤榮輝提到，當大學出現「蜂王教授」量產徒子徒孫以建立個人勢力，破壞的是社會對大學的信賴，也傷害了高教的公益形象，大學和教育部就有責任建立機制加以制止，若學生是透過抄襲或造假畢論取得學位，除了撤銷學位外，建議法務部研究以刑法詐欺罪論處，才能收警惕之效。