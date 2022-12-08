換了名字就不能投資了。金管會規劃，最快明年第一季，所有新推出的投資型保單，不得連結「非投資等級債券基金」及「新興市場債券基金」，若是類全委投資型保單，投資非投資等級或新興市場債券，比重會低於20％或30％，以保護一般保戶，避免投資風險過高。

影響所及是未來每年3~5千億元的投資型保單資金，將不能直接投資非投資等級債券。

非投資等級債券基金就是過去國人非常愛買的「高收益債券基金」，金管會要求在今年5月全數更名後，舊名稱還可以併行一年，過去壽險投資型保單連結一籃子基金、即所謂的「基金平台」上，亦有許多高收益債基金，先前統計投資型保單連有高收債基金的規模約5,000億元，占目前投資型保單投資規模19％左右。

保險業的投資等級就是BBB-級以上，但非投資等級債券基金就是基金規模中有60％以上，投資在不到BBB-級的債券，在更名後，更突顯此商品「非投資等級」，不適合放在給保戶選擇的基金平台上。

保險局近期已找投信業者了解基金的相關類型及投資內容，12月就會再找壽險業者，敲定相關細節及上路日期，據保險局官員透露，將「從新保單作起，不溯及既往」，即舊有投資型保單仍可連結非投資等級債基金，供保戶繼續扣款投資或轉換，但新的保單就不能再放。

這種基金平台保單，各壽險公司都有推出，今年前十月銷量約近千億元，但主要還是類全委保單銷量較大，即連結所謂「由專家操盤投資」的專戶，讓投信操盤人機動調整投資部位，明年類全委保單也會限制投資在非投資等級債及新興市場債券的比重。

保險局認為，保戶非專業投資人，在高收益債券基金更名後，保單就不再適合連結，但保戶還是可以買到一般的債券型基金或平衡型基金，這二種基金仍是有一定比率投資在非投資等級債券及新興市場債券。