阿根廷小組賽經歷災難性的開局，第一場比賽以1比2爆冷敗給沙烏地阿拉伯，沒有喪志的阿根廷喜迎反彈，陸續擊敗墨西哥、波蘭及澳洲來到8強階段，主力球星梅西（Lionel Messi）的表現左右了阿根廷的勝負，這讓前總統馬克里（Mauricio Macri）欣喜說道：「如果他拿下世界盃冠軍，我們都會選他當總統。」

4場比賽下來，梅西已經攻下3顆進球並有1次助攻，阿根廷球迷滿心期待球隊能重溫1986年奪下世界盃冠軍的榮耀，只不過對「潘帕斯雄鷹」的挑戰才正要到來，8強將碰上由范戴克（Virgil van Dijk）領銜的荷蘭大軍，是阿根廷本屆賽會首次碰頭世界排名前10的球隊（荷蘭排名第8）。

2019年卸任的阿根廷前總統馬克里，仍時常關心著國家大事，接受西班牙媒體《MARCA（馬卡報）》訪問時大力稱讚了國家英雄梅西，甚至推崇他去選總統，「是的，我們都會把票投給他，讓他成為下一屆總統。但最重要的還是享受比賽，球隊目前的氣氛非常好，這都是總教練史卡洛尼（Lionel Scaloni）的功勞，每個教練團成員都非常棒。」

關於世界盃奪冠大熱門，馬克里給出了自己的想法，「我有5-6支很看好的球隊，但任何事情都有可能發生，無論誰獲勝都要有一定的運氣存在，然而我們有梅西，他不但是世界上最好的球員，而且在杜哈當地有80%的球迷支持梅西成為世界冠軍。」