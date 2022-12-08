亞培員工發揮創意，規畫不同觸覺材質並親手裁剪製作，每本教具書都有員工們親寫的祝福。（亞培提供）

新冠疫情以來，民眾減少出入醫療院所，0到6歲兒童的早療人次呈近三年最低，發展遲緩兒童恐錯失發展黃金期；身障人士也因此減少獨立自主外出機會，生活及原穩定工作皆受到影響。亞培首度與伊甸基金會合作，為發展遲緩兒童設計早療教具書，並捐贈快篩試劑，盼幫助「慢飛天使」疫後健康起飛。

伊甸基金會投入早期療育服務今年第29年，每年協助超過2萬名發展遲緩兒童（慢飛天使），同時協助6萬名身障人士就業及生活，但受到疫情影響，不只身障人士難以穩定工作，更延宕兒童早療計畫進度。伊甸基金會旗山早療中心許延安主任指出，如果錯過0到6歲兒童發展黃金期，需花費至少10倍的時間與心力才能改善，將對慢飛天使家庭造成更大的重擔。

根據世界衛生組織統計，兒童發展遲緩的發生率約6％至8％，平均每15名兒童就有一名遲緩兒。在台灣，每年平均有2萬名以上的兒童需要早療輔導，且通報數相較10年前成長6成、持續上升。許延安表示，目前台灣75％早療輔導由醫療院所提供，近兩年因應疫情，民眾減少進出醫療院所，伊甸基金會也發展出遠端課程、教具包外送等服務，但兒童早療推進仍大受影響，0到6歲兒童的早療人次呈近3年最低。

有鑑於此，今年「亞培伊甸健康齊跑」公益活動與伊甸基金會攜手，發展出專為兒童設計的第一套「羊羊愛運動」觸覺發展教具書，輔助兒童早療課程中必要的感官刺激訓練；透過輕鬆有趣的故事內容，同時傳遞運動與營養衛教資訊，進一步幫助兒童及照護者了解如何透過生活習慣的培養，健康成長。

本次共準備200本教具書，皆由亞培員工發揮創意、規畫不同觸覺材質，並親手裁剪貼上，也在書中留下一句暖心鼓勵。亞培台灣分公司管理代表暨營養品事業總經理黎亞諾（Arnaud Renard）表示，亞培不只透過前瞻科技支持大眾健康，更關注在地健康議題，今年在台公益活動邁向第12年，集結台灣超過480位員工的力量回饋社會，齊心呼籲關懷兒童成長及健康議題。

許延安說，觸覺發展教具不只能滿足兒童探索外在環境的需求，也能促進大腦發展，訓練兒童的感覺統合能力，對於認知也有幫助，「本次與亞培捐贈的觸覺發展書將成為慢飛天使早療計畫的一大助力！」伊甸基金會規劃將書本發放至全台早療據點，持續在台灣不同角落，陪伴各個慢飛家庭踏出成長步伐。

除了一系列公益活動，亞培此次也捐贈Panbio快篩試劑予伊甸基金會。亞培台灣快速診斷事業總經理謝昆穎表示，自新冠疫情以來，不管台灣或世界其他地方，亞培快速診斷檢測工具扮演關鍵抗疫角色，盼這次活動可以幫助人們縮短與健康資源的距離，消除阻礙健康的屏障，進一步支持弱勢族群，更具信心地重返正常生活。