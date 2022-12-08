民進黨九合一選舉大敗，總統蔡英文投票日當晚隨即辭去黨主席一職以示負責，補選將於12月12至16日開放登記，並於明年1月15日投票。副總統賴清德今（8）日宣布，將親征此次補選，且已向蔡報告參選決定，下周會擇期前往登記。消息一出，大批綠營政治人物湧入賴臉書喊讚，包括民進黨籍市長、立委、議員及黨職要角，氣勢盛大，綠粉的情緒也隨之來到高點。

賴清德今日下午1時33分在臉書發文表示，昨日他已完成視訊看診，現正服藥治療中，目前一切都好。也要向大家報告，關於民主進步黨黨主席的補選，這陣子各方所傳達的意見，有鼓勵、也有保留，他都已經收到了，他非常珍惜、重視，也心存感激。

賴清德指出，他和大家一樣，深愛著台灣這塊土地，因此，經過向黨內民主先進、同志進一步徵詢，並獲得支持後，他稍早已向總統報告，已經決定參與民主進步黨此次的黨主席補選。

此文發出後不到半小時即衝破4000個讚、350則留言，迴響熱烈，大批民進黨政治人物也現身留言表達支持，包括台南市市長黃偉哲、立委林俊憲、郭國文、賴瑞隆與林宜瑾、議員張錦豪及黃守達，還有民進黨青年發展部主任兼發言人吳濬彥、民進黨發言人謝佩芬等，人數相當眾多，可見綠營對賴清德的期許。綠營支持者也紛紛留言，對賴的參選大喊讚與加油打氣。