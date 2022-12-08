主持人廖科溢昨（7）日宣布與主播秦綾謙結婚消息後，隨之而來的竟是廖科溢前女友們的爆料，其中一名更表示與男方交往一年且同居，結果男方卻與只聊八天的主播秦綾謙結婚，對此主播劉芯彤在臉書發文點出當中盲點。

劉芯彤今（8）日在臉書發文寫下：「無法公開的戀情，當中都有詭」，隨後解釋「別以為傻傻的在家幫忙掃掃地，做做家事，就是男人心中的好女人！錯了，他只是在看有沒有更好更能端出檯面的。那種只能放在家裡，在渣男眼中，只是不用花錢、服務範圍更廣的清潔婦。」她也呼籲女性要拒絕這樣不平等的感情生活「我們女人不需要靠男人才能存活!!!我們自己也能活出精采人生!」

貼文一出，引發網友討論，「事實就是變壞容易變好難~」、「所以要清楚明白自己要什麼」、「江山易改，本性難移」另外，有網友提問表示「這種人真的能託付終身嗎？」而劉芯彤則回覆「想嫁就只能相信，人會改變」。

事實上，廖科溢從昨（7）日宣布結婚至今，已經有多達六位女性出面指控他劈腿，且都應對他們的招數都如出一轍，對此，廖科溢僅昨（7）日發出一次聲明「針對爆料一事，部分真、部分不實，但其中確實存在著處理失當的問題」也提到離婚後確實有談過幾次戀愛並承認「在結束感情的過程的確不夠完美」之後就未再做出回應。