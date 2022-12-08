新竹縣有8名獲得台灣工藝之家認證的工藝師，分別在峨眉、關西、北埔、竹東、新埔、新豐等地從事陶瓷、竹籐、漆藝、木藝、石藝、複合媒材類陶藝等創作，為推廣這8處工藝之家，新竹縣文化局特別訂製新的道路指示標誌，已陸續設立在峨眉鄉、關西鎮等工藝之家周邊道路，方便民眾循著路標前往造訪，一睹8名藝術大師的創作。

台灣工藝之家為文化部與國立台灣工藝研究發展中心推動的認證機制，透過嚴謹的徵選歷程扶植國內優秀工藝師，形塑品牌並建立行銷通路，將優秀工藝展示在國人眼前。

文化局長李安妤表示，獲頒台灣工藝之家的工藝師，須從事工藝創作、經營、研究或教學達15年以上，且具有獨立工作室、陳列及展示空間，並願意提供民眾預約觀賞或解說、導覽創作過程，經過國立台灣工藝研究發展中心專家學者委員會審查通過，才能得到認證。

新竹縣有8名獲得台灣工藝之家認證的工藝師，分別是在峨眉鄉從事陶瓷類創作的邱建清、鄭永國，在關西鎮從事竹籐類創作的翁明川、從事石藝類創作的鄭階和，在新豐鄉從事陶瓷類創作的陳威恩，在北埔鄉從事創作漆藝類創作的彭坤炎，在竹東鎮從事木藝類創作的曾定榆，以及在新埔鎮從事複合媒材類陶藝創作的黃寶琳。

為了大力推動這8處台灣工藝之家，拉近工藝與民眾的距離，加上疫情趨緩，觀光風氣復甦，文化局訂製新的道路指示標誌，設置在工藝師住所或工作室周邊道路，方便民眾循著路標拜訪、參觀。

縣長楊文科說，除了彰顯縣府對工藝師的尊崇與重視，也藉此提升工藝師的能見度，分享竹縣工藝之光的榮耀，同時可結合近年小鎮輕旅行與浪漫台3線的風潮，讓工藝家住所或工作室，成為各鄉鎮深度藝文旅遊的重要景點之一。