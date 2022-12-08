感恩音樂會將邀請翁立友等歌手到場演出。（李京昇攝）

苗栗縣長徐耀昌任滿8年將卸任，縣府預計在16日舉辦感恩音樂會，邀請到黃明志、翁立友等知名歌手。徐耀昌8日與縣府團隊一同回顧他過去8年政績，他也感性謝謝眾人努力，將苗栗打造成科技觀光大縣，同時邀請民眾參與感恩音樂會，要以音樂會方式來感謝苗栗鄉親的支持。

徐耀昌「我愛苗栗 音你精彩」感恩音樂會將於12月16日下午3點至晚上9點，在縣府第一辦公大樓登場，安排黃明志、玖壹壹、翁立友、郭靜、黃妃等藝人輪番演出，還有抽獎活動。

徐耀昌今天率領縣府團隊回首8年縣政績效，議長鍾東錦、議員、鄉鎮市首長、代表等各界代表都出席共襄盛舉。

徐耀昌說，轉眼間8年任期只剩下短短16天，他要感謝所有苗栗鄉親8年來對他跟縣府施政的支持，更謝謝立委徐志榮、陳超明協助爭取中央經費，以及議長鍾東錦、副議長李文斌和各議員督促、各鄉鎮市首長配合，才讓縣府團隊能夠全力推展縣政。

徐耀昌表示，他回想上任之初，縣庫負債高達676億元，甚至連員工薪資都發不出來，所幸大家共體時艱，縣府團隊開源節流，累計減債突破90億元，真的非常不容易。

他也細數各項重大工程建設，包括爭取超過170億元，貫通北橫公路等196巷重大交通建設，同時引進UBike公共自行車租賃系統，全面提升交通便利性。

還有為苗栗打造特色品牌，成功輔導三義、南庄通過全國唯一國際雙慢城認證，也首創三義舊山線鐵道自行車，帶動逾155萬觀光人次，創造18億元周邊效益。

徐耀昌提到，招商引資績效更是值得大家驕傲，累計8年招商金額高達1兆160億元，引進503家企業設廠，創造超過3萬6千個工作機會。

為鼓勵青年創業，也成立6個青創基地、創立「菁市集」品牌。並興建4座大型親子公園，推動「1鄉鎮1特色公園」，同時籌設頭份、苗栗親子館等場館，營造友善年輕人的環境。

照顧長輩部分，則布建340處長照ABC、202處社區關懷據點、22處幸福學院、18處樂齡中心、15處部落文化健康站，全方位照顧銀髮族。

徐耀昌表示，縣政建設是延續性的，目前執行中跟爭取中的各項重大建設，包括國1增設造橋交流道、五楊高架道路延伸至銅鑼科學園區，台72線東西向快速公路延伸至台61線西濱快速公路、台13線造橋頭屋段道路拓寬、縣道128線通霄路段拓寬、泰安鄉苗62線道路拓寛改善、台13線三義路段原線拓寬，及明德水庫自行車暨環湖步道建置計畫、警察局易地新建、都會區原住民族綜合服務中心、興建縣立總圖書館等指標建設，相信在新任縣長鍾東錦領導下，一定能加速推進。

徐說，回首8年他心中只有滿滿感恩，謝謝大家一路上的相挺，終於讓觀光科技大縣的願景逐步實現。