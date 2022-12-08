豐興(2015)11月營收31.69億元，年減16.43%、月增25.20%，在進入營建旺季後市場需求增加帶動下，營收終結5個月下跌趨勢，且營收表現優於預期。股價方面，豐興周二衝上近3個半月高價後，呈現震盪走勢，不過投信仍已連5日買超力挺，後續國內營建需求強勁，亦可望推升出貨力道。

豐興11月營業收入淨額31.69億元，年減16.43%、月增25.20%，終結5個月下跌趨勢，並優於法人預期；營業利益2.95億元，年減40.01%、月增34.20%；稅前淨利2.91億元，年減41.34%、月增28.26%。前11月營業收入淨額353.46億元，年增1.30%；營業利益30.31億元，年減28.52%；稅前淨利34.33億元，年減23.42%。

豐興11月擺脫上個月電力設備故障影響，生產恢復正常，令營收、獲利月比增溫，但鋼市持續面臨調整，鋼價偏低，加上條線產品銷量較弱，影響11月獲利年比下降。法人表示，廢鋼價格區間震盪下游的庫存已經在健康水準，在進入營建旺季後市場需求增加帶動豐興營收表現優於預期，預期11、12月營運續升可期。

目前的國際廢鋼價格持續在每公噸350~400美元附近震盪整理。近期鐵礦砂價格止跌反彈站回每公噸100美元關卡，大陸的鋼鐵價格也已跌深止穩，符合法人對鋼價進入冬季後，跌勢將趨緩的預期。但是長期來看，法人認為之前大陸的房地產市場出現爛尾樓問題，使人民採取斷供、停貸等手段因應，未來民眾的購房信心能否恢復能待觀察，大陸房地產市場能否恢復將是鋼鐵需求能否回升最重要的關鍵。