洋蔥是許多家庭的必備蔬菜，不管生吃還是熟食都風味十足，醫師表示，洋蔥營養素非常豐富，例如含維生素C、抗氧化分子，可以預防多種癌症；含鉀離子，有助心血管及腎臟健康，也因洋蔥屬於含「硫」蔬菜，有助產生抗氧化物「榖胱甘肽」，可幫助肝臟排毒，種種功效使洋蔥成為「超級食物」。

家醫科醫師李思賢在其臉書專頁上表示，洋蔥是高營養密度的蔬菜，含有豐富的維他命Ｃ、B群、鉀離子，而鉀離子對心血管以及腎臟的健康都非常重要。另因洋蔥屬於含「硫」蔬菜，吃多了有助於產生抗氧化物「榖胱甘肽」，為體內的「抗氧化之母」，幫助肝臟排毒。

他並表示，許多研究指出，吃洋蔥可以預防各種癌症，尤其是大腸直腸癌，這可能和洋蔥含維他命Ｃ及其他抗氧化分子有關。

在洋蔥豐富營養素中，李思賢最推薦的是類黃酮的「槲皮素」，因槲皮素有助於腸道上皮細胞的修復，相當適合「腸漏症」患者多吃；另有實驗證明槲皮素能夠抑制幽門桿菌以及其他壞菌的滋長。

但李思賢也提醒，洋蔥含有益健康的寡糖果聚糖，是腸內好菌非常喜歡的益生元，但若有小腸細菌過度生長（SIBO）的患者要適量食用，因為可能會因此產生過多的氣體導致脹氣；此外，糖尿病患者也不要吃太多，以免大量攝取導致血糖飆高。