高雄市56歲黃姓男子於8日上午11時許駕駛大貨車在楠梓區德民路與海專路口與一輛機車發生車禍，所幸，21歲女騎士只受到輕傷，送醫時意識清楚。

楠梓警分局初步調查，上午11時許在楠梓區德民路與海專路口發生一起交通事故，黃男自德民路（西向東）外側快車道右轉時與自德民、海專路口待轉區起步直行的吳女碰撞。

警方研判，此起事故發生原因之一是大貨車疑似沒有遵守交通號誌所致。警方通報消防局將受傷的吳女送往醫院診治，吳女身體多處擦挫傷，幸無生命危險。大貨車駕駛與女騎士都沒有酒駕情形。至於肇事原因，將交由交通大隊分析研判。

警方也呼籲，楠梓區部分路段車流量大，汽車與機車行駛道路時請減速慢行，並遵守交通號誌管制，尤其是設有特殊時相號誌的大型路口，請駕駛人遵守號誌轉彎，避免發生事故。

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