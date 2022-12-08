全國工總大陸事務組組長黃健群8日表示，隨著台商赴陸投資動機轉變，在大陸積極推動「擴內需」戰略，都將加速在陸台商的在地化鏈結。他指出，大陸將透過更多制度性安排，促使在陸台商更深入地融入當地經濟體系，在不久的未來，或有越來越多「大陸台商」成為制度、法律定義下的「新陸商」。

政大國關中心8日舉行「中共二十大政治菁英甄補：趨勢與挑戰」研討會，黃健群指出，近年來，隨著國際情勢的變化，兩岸緊張關係也呈現升高態勢，但兩岸經貿不但沒受到太大影響，反而顯得更為熱絡。但是，台商投資仍以代工群聚的供應鏈合作為主，和大陸本地企業的技術合作並不深，股權合作也不多。

黃健群認為，台商順應大陸外向型經濟發展策略，把大陸當作生產製造基地，在地化程度不深。只要有任何風吹草動（如美中貿易戰），在不符合生產要素成本或終端市場的要求下，資源足夠的台商可以透過「轉移產能」因應。然而，根據調查，2018年中美貿易戰以來，大陸台商面對投資環境變化，選擇撤場退出的占比並不高，最多將近兩成（16.7％），無論是轉移產能或是就地轉型，多數製造業台商仍是選擇留在大陸。

黃健群分析說，和過去相較，台商赴陸投資的動機已由成本與市場考量轉變為內需市場導向；台商大陸子公司角色更為多元化，決策自主性將進一步提升；明顯朝「去製造化」發展。在大陸積極推動「擴內需」，且十四五規劃進一步確立以「內循環」為主的戰略下，再加上進口替代、鼓勵台企在陸上市等政策的持續推動，都將加速在陸台商的在地化鏈結。

黃健群認為，中共未來仍會持續透過兩岸經貿交流，以大陸內需市場及各項所謂「惠台政策」為誘因，加大磁吸台企赴陸發展。而在服膺「高質量發展」、「自主創新」等國家發展戰略的前提下，中共將更精確地對台「挑商選資」；透過更多制度性安排，促使在陸台商更深入地融入大陸經濟體系。

黃健群判斷說，在不久的未來，會有越來越多過去認為的「大陸台商」，將成為制度、法律定義下的「新陸商」，並藉此建構新型態的兩岸經濟關係。