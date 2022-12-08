男星蔡康永被發現將微博設定只能看見半年內的貼文，更取消了對所有藝人好友的關注，只留下關注幾個微博客服端官方帳號，被網友解讀是力挺大、小S，掀起一片揣測聲浪。對此，蔡康永經紀人回覆表示：「跟大小S完全沒有關係。」

據《ETtoday星光雲》報導，蔡康永經紀人代替他回覆：「取關，是因為曾經關注的帳號，變動非常多，想再慢慢的整理一下。取關、是幾個月前已經進行的事，跟大小S完全沒有關係。看過我書、或聽過我節目發言的，會知道我很重視人際之間的界線。大家都是成年人，一定會慢慢找到互利共生的方法的。當事人都很努力，我只有祝福。」

近日女星大S與汪小菲在網路上隔空開戰，一路從床墊吵到信用卡帳單，甚至連其他家人與明星友人也被牽拖下水，這陣子鬧得沸沸揚揚。身為大小S兩姊妹好友的蔡康永，也被一些激動的網友出征，只因為他在IG撰寫人際關係的語錄，被影射為暗諷汪小菲嫉妒、低調地為大S出頭。

事實上，蔡康永是11月13日發出這則貼文，比汪小菲和大S爆出爭議的22日，明顯早於一周，蔡康永可說是倒楣被捲入戰火之中。