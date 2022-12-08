政府積極推動「Beyond 5G低軌通訊衛星計畫」，富采投控(3714)集團旗下的漢威光電今年取得經濟部工業局「低軌衛星通訊終端設備系統整合開發補助計畫」的計畫執行廠商，也是此次計畫中唯一的射頻關鍵晶片供應商，開發用於低軌衛星地面通訊設備之低雜訊放大器，目標提高天線增益G/T、降低功耗、並大幅縮小尺寸，打破國際大廠壟斷局面，期望建立關鍵技術自主，完善衛星產業鏈，提升台廠競爭優勢。

漢威光電1991年成立於新竹科學園區，是台灣第一家自主設計開發並生產出高頻微波積體電路(MMIC)元件的公司，發展無線通訊領域中RF switch射頻前端產品。2022年漢威轉型成為無晶圓廠半導體之IC設計公司，專注於5G及低軌衛星通訊市場的產品需求，公司目前聚焦開發應用於5G小型基站及低軌衛星用之射頻前端產品，預計將推出一系列應用於5G小型基站之寬頻高效率功率放大器等射頻前端產品，應用頻段將涵蓋5G NR FR1的n41、n78和n79等頻段。

漢威光電深植通訊領域多年擁有豐富的開發經驗及研究量能，洞悉產業發展趨勢，在此次「Beyond 5G低軌通訊衛星計畫」中協助供應鏈增加自主技術與供應鏈的強度，加速進軍國際市場，成為全球衛星產業的關鍵合作夥伴。