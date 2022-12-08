有些人個性隨和、看似乖巧，但其實一身叛逆，無法讓人降服，《搜狐網》運勢專欄就點名3星座，他們生來驕傲，這輩子只忠於自己，雖然表面上與人為善，但實際上卻沒有任何人能夠左右他們的想法和行動。

▍水瓶座

第一次與水瓶座見面的人一定會對他們乖巧聽話、與人為善的態度印象深刻，但日漸熟悉後就會發現那只是他們的保護色。事實上他們一身叛逆，只忠於自己的內心和意志行事，絲毫不被外界所動搖，沒有人能夠真正掌控他們。

▍牡羊座

牡羊座熱情陽光，總是一副積極向上的樣子，加上嘴甜、聽話，所以很討長輩喜歡，但其實私底下的他們自我意識強烈，不接受旁人隨意擺佈，寧願外出拚搏也無法安分守己的待在一個地方成為朝九晚五的上班族。

▍金牛座

金牛座給人一種老實木訥的形象，似乎只知道日復一日、安分守己的生活，日子過得枯燥無趣，殊不知金牛座充滿抱負也擁有極大野心，只是很少向旁人訴說，一旦遇到事情的時候才會發現他們倔强到骨子裡，尤其是當確定了自己的方向，就會無視一切規則和權威，埋頭橫衝直撞。