台灣連鎖暨加盟協會（TCFA）主辦2022年「全國商店優良店長表揚暨傑出店長選拔」，安心食品（MOS摩斯漢堡）今年推派6位優良店長參與，其中由台中豐樂店店長鄭湘璉脫穎而出，榮獲全國傑出店長。培訓人才及傑出優良店長是摩斯不斷成長的關鍵，今年知名連鎖企業共263位店長通過資格審查，其中更有 171位優良店長挑戰第 25 屆連鎖業奧斯卡獎－全國傑出店長。

培育店長人才，以貼心、用心的服務為宗旨，一直是安心食品（MOS摩斯漢堡）重視的企業精神。摩斯內部選拔全台300家店長初選，需經過書面報告提出，營運面管理考核、高層主管口試等，選拔出6位摩斯優良店長。長達半年期間接受多項競賽關卡包括公益服務、神秘客測試、創意經營等層層考驗，最後台中豐樂店鄭湘璉優良店長榮獲全國傑出店長，以及基隆仁二店王芃之店長則榮獲防疫新生活運動-門市清掃獎。

6位摩斯優良店長為基隆仁二店王芃之、三重台北橋店蘇筱婷、土城裕民店王思涵、台中豐樂店鄭湘璉、高雄大順店翁惟靖、金門民權店鄭婷蓁，摩斯培育有溫度、深度、廣度的服務人才，長期產學合作從校園著手尋找合適人才，正職人員皆有完善的升遷管道及訓練課程，將服務的精神內化到各服務人員，以最貼心、安心、用心呈現安心食品（MOS摩斯漢堡）的企業精神。

安心食品（MOS摩斯漢堡）深信員工是企業經營最重要的基石，提供顧客安心安全與健康美味的服務，達成「貢獻人類、貢獻社會」永續經營的目標。