全家推私品茶限定聖誕杯款搭配聖誕風熱飲杯套，聖誕節杯套還可蒐集完整6款樣式，DIY變身為聖誕樹。（全家提供）

瞄準耶誕商機，超商大玩創意，7-11 CITY PRIMA首度跨界聯名國際精品烈酒品牌「軒尼詩（HENNESSY）」，自14日起獨家推出「精品微醺酒香拿鐵組合」，民眾可依喜好客製化自行調配加入的容量，整體飄散典雅質感。全家今年推私品茶限定聖誕杯款搭配聖誕風熱飲杯套，即起至27日，凡全家會員購買私品茶任一品項，還可自動登錄抽大獎，有機會把SYM機車騎回家。

7-11以精品聯名、風味聯姻為主題，CITY PRIMA首度聯名「軒尼詩（HENNESSY）」推出「精品微醺酒香拿鐵組合」微醺組合價199元，含軒尼詩V.S.O.P迷你酒（50ml）乙瓶與CITY PRIMA熱精品拿鐵乙杯，民眾可自行調配比例，軒尼詩具有皇家御用酒的美譽，其水果及辛香料風味融合精品拿鐵堅果香氣，擴大咖啡風味輪，加入時撲鼻襲來軒尼詩V.S.O.P新鮮香草與肉桂風味、入口時呈現酒香融合精品拿鐵濃郁堅果風味、冬天時節啜飲一口是上乘的溫暖享受。軒尼詩V.S.O.P迷你酒瓶身等比例迷你版呈現，大人系質感收藏CP值爆表，活動限量3萬組、於近600間精品咖啡門市販售，全新限定結構預計可帶動業績成長3成。

全家則推出聖誕節限定杯套，即日起喝Let’s Café、私品茶，就可隨機獲得雪人、禮物、聖誕襪、花圈等聖誕樣式杯套共6款，紅綠相間的圖案，可自由DIY疊加組合成創意聖誕樹，用唾手可得的杯套就能輕鬆營造聖誕節氛圍。私品茶也推出多款熱飲供選擇，包含永豐餘生技系列熱杏仁茶、桂圓紅棗海燕窩及黑糖薑茶，還有消費者熱議的玉米濃湯、養生紫蘇飲，以及經典熱銷仙女醇奶茶等；此外，全家也與台灣農林推出「喝一口暖茶」抽獎活動，凡會員於27日前購買指定私品茶任一品項並登錄會員，即可享有抽獎資格，有機會獲得SYM JET SL 125CC機車（價值10萬1800元，共2名）。飲酒過量有害健康。

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