歐盟執委會在周三針對俄羅斯提出第九輪的制裁行動，包括對超過200位個人和實體列入制裁清單。

執委會主席馮得萊恩(Ursula von der Leyen)表示，歐盟支持對額外3家俄羅斯銀行實施新的制裁，並且支持新的出口控制和限制，特別是針對關鍵的化學品、神經毒劑、無人機、電子和IT元件等軍民兩用產品。

主席也指出，第八次制裁已經對俄羅斯造成重大影響，歐盟希望透過第九次制裁對俄羅斯帶來更大壓力。

制裁需要歐盟所有27個成員國的批准。但是依照前八次制裁案的經驗，各國將快速批准通過，儘管其中有些制裁行動有遭到打折。

馮德萊恩說，對個人和實體的制裁清單將涵蓋俄國軍方，例如個別的軍官、國防產業、議會成員、部長、州長和政黨等。

執委會也提議對三家銀行的制裁，包括全面禁止與俄羅斯區域開發銀行的交易，以斷絕普丁個人的現金提款。

執委會還要進一步切斷俄羅斯獲得無人機的管道，並禁止無人機引擎直接出口給俄羅斯，或間接透過伊朗等第三方國家供應給俄國。