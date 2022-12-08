苗栗縣長當選人鍾東錦因不滿遭國民黨開除黨籍，他委由律師提起「確認中國國民黨員資格存在」的確認訴訟，台北地方法院8日開庭，法官李家慧說，都選上了就雙方調解一下，不要讓法官判、沒有旋轉空間，庭末法官諭知下個月19日雙方陳報調解意願。

鍾東錦委由律師提起訴訟主張，國民黨內有黨員選舉辦法，應該依據黨員及民意調查，卻捨棄不做，由寡頭決定，涉違反《政黨法》第1條、第5條的政黨政治民主原則，逕而做出開出黨籍的決定，與政黨法、民法及人民團體法不符，因此提出確認黨籍的訴訟。

鍾8日委由律師出庭，法官李家慧確認相關訴訟事實，首先是鍾東錦原本是國民黨苗栗黨部黨員，今年6月國民黨徵召謝福弘參選縣長，9月2日鍾東錦也登記參選，苗栗縣黨部報請國民黨中央考紀委員會後，在9月14日由中常會通過開除鍾的黨籍。

法官問鍾及國民黨律師雙方有沒有調解可能，律師們都說要再跟當事人確認，法官要求2周內確認調解意願，還不斷勸雙方「選舉都選上了，難道國民黨內部無法處理，非要提告」，庭末訂2023年1月19日開庭，鐘及國民黨律師到法庭確認是否要調解。