高雄一名女子小花（化名）去年與男友一起至高雄某養生館推拿，未料指定的推拿師阿奇（化名）竟趁她男友熟睡，強行按壓小花的肛門與私處，還謊稱按摩動作本就容易讓人誤會。高雄地院審結，依犯強制猥褻罪，處推拿師有期徒刑8月，緩刑3年。

判決書指出，阿奇為高雄某間養生館的副店長兼推拿師，2021年9月14日晚間小花與男友一同前往推拿，指定阿奇服務，未料推拿過程中阿奇見小花男友熟睡，便隔著大毛巾，以手指強行侵犯小花的肛門，並伸手觸摸小花陰部。

小花因深感受辱，遂向阿奇表示不舒服，但阿奇回覆「這種按摩本來就容易讓人誤會」等語，待小花轉換為仰姿，阿奇竟又大力按壓小花的鼠蹊部與大腿根部等隱私部位，藉此滿足自己的性慾，前後長達1個小時，小花事後報警處理。

高雄地院審理時，阿奇坦承所有犯行，法官認定，阿奇擔任推拿師多年，曾受相關專業課程訓練，自知推拿過程需長時間觸碰他人身體，理應更謹慎自制，卻未能尊重小花的身體自主權，被小花制止後仍繼續強制猥褻，導致小花身心嚴重受創，患有憂鬱症與創傷後壓力症候群。法官審酌阿奇並無前科，已支付小花25萬元達成調解，也獲得小花的原諒等情狀，依犯強制猥褻罪，處有期徒刑8月，緩刑3年。