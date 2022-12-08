大陸界面新聞報導，上海8日14時召開疫情防控工作第246場新聞發布會。上海市疫情防控工作領導小組辦公室副主任鄔驚雷介紹上海貫徹落實《進一步優化疫情防控10條措施》有關情況指出，上海9日起密閉娛樂場所、餐飲服務場所不再查驗核酸陰性證明；具備居家隔離條件無症狀感染者和輕型病例可選擇居家隔離，也可自願選擇集中隔離收治。同時，不得採取各種形式的臨時封控，不得隨意採取「靜默」管理。

鄔驚雷表示，上海已明確，不再按行政區域開展全員核酸檢測，除高風險崗位從業人員和高風險區外，其他人員原則上願檢盡檢；對7天內無核酸檢測記錄的人員不再賦黃碼。從今天起，上海市不再對來滬返滬人員實施「落地檢」「三天三檢」「五天四檢」等；來滬返滬人員抵滬不滿5天者，其「隨申碼」「場所碼」不再顯示「來滬返滬不滿5天」的標記提示，不再限制其進入相關公共場所。

鄔驚雷表示，上海已優化調整部分場所防疫要求，除養老機構、兒童福利機構、醫療機構、學校（含托幼機構）等有特殊防疫要求的場所外，明天起密閉娛樂場所、餐飲服務場所也不再查驗核酸檢測陰性證明。上海將繼續保留常態化核酸檢測採樣點，提供免費檢測服務。

相關發言人表示，優化調整隔離方式。對密切接觸者，已明確今天起，符合居家隔離條件的，由「5天集中隔離＋3天居家隔離」調整為「5天居家隔離」，也可自願選擇集中隔離。明天起，本市具備居家隔離條件的無症狀感染者和輕型病例，可以選擇居家隔離，也可自願選擇集中隔離收治。已要求各區各單位加強居家隔離人員生活、就醫、用藥等服務保障，及時回應群眾關切、解決實際困難。

鄔驚雷稱，關於科學精準畫分風險區域，目前，已經按樓棟、單元、樓層、住戶畫定高風險區，要求不得隨意擴大到社區、街鎮等區域，不得採取各種形式的臨時封控，不得隨意採取「靜默」管理。科學判定風險區域，盡量減少封控人員數量，無社區傳播風險情況下可不畫定高風險區。