苗栗家扶中心在南庄設立庄角工作站，8日揭幕。（謝明俊攝）

苗栗家扶中心全力扶助弱勢家庭學童向學，3年前深入偏遠的南庄鄉成立課輔班，照顧64名原民學童們的課後輔導，但一直苦無固定上課場所，南庄在地子弟彭國綸得悉後，出借自己剛整修完畢的二層樓房宅，給家扶中心成立南庄鄉庄角工作站，未來將照顧全鄉原住民及弱勢小朋友，期望他們能夠藉教育翻轉家庭生活。

苗栗家扶中心在南庄設立庄角工作站，是由南庄在地青年彭國綸所借用。（謝明俊攝）

苗栗家扶自1970年開始提供經濟扶助服務，至今服務苗栗縣18鄉鎮弱勢家庭已逾52個年頭，而隨著多年來實務工作的發展，苗栗家扶發現城鄉差距日漸顯著，且資源不易進駐偏遠鄉鎮，資源的匱乏、家庭的照顧、子女的教養，種種狀態皆顯示出深入服務的必要性。

苗栗家扶中心在南庄設立庄角工作站8日揭幕，志工與家長們一起分享成立過程。（謝明俊攝）

3年前，苗栗家扶中心深入南庄鄉成立課輔班，在參加的志工及老師們的努力下，服務了南庄地區的33戶家庭，扶助兒少學生64名，近期有逐漸增加的趨勢，因為許多扶助家庭沒有穩定的工作收入，南庄鄉尚有許多面臨類似困境的家庭需要被協助，苗栗家扶看見需求決定深耕南庄地區，成立「庄角」工作站，以提供有需要的家庭就近服務。

苗栗家扶中心在南庄設立庄角工作站8日揭幕，志工與家長們一起分享成立過程。（謝明俊攝）

南庄在地青年彭國綸自行購地經營知名庭園餐廳「桂花園」在彭國綸用心經營下，「桂花園已成為當地重要的旅遊景點，彭國綸在得悉苗栗家扶中心要在南庄拓展課輔據點後，主動將新近整修完整的一棟2層樓房宅，借給家扶中心成立庄角工作站。

未來除了南庄鄉東江新邨作為社區方案服務地點以外，包括南庄鄉內東河、蓬萊、南江、東村、西村等村落原民及弱勢學童，期望他們能透過教育來翻轉自己人生，苗栗家扶並持續與在地「苗栗縣南庄鄉原住民族家庭服務中心」共同合辦育樂活動增進親子關係，將「藝術」與「文化」相結合，讓東江新邨社區兒少利用粉彩繪畫將泰雅族的「射日傳說」一筆一畫繪製出來，讓孩子們的天賦充分揮灑。