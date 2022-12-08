九合一選舉民進黨大敗，總統蔡英文26日當晚便辭去黨主席，該職位補選將於下周開放登記。副總統賴清德今（8）日表示，他已向蔡英文報告，決定參與民進黨黨主席補選。其實，《美麗島電子報》董事長吳子嘉5日就曾斷言賴清德會選黨主席，並做出另兩項預測，究竟最後命中率會有多高，也成了討論話題。

賴清德今在臉書表示將參選黨主席，他提到這陣子各方所傳達的意見，有鼓勵也有保留，「我都已經收到了，我非常珍惜、重視，也心存感激」。賴清德說他跟大家一樣，深愛著台灣這塊土地，因此，經過向黨內民主先進、同志進一步徵詢並獲得支持後，他已向總統報告，決定參與黨主席補選，下周將擇期前往登記。

事實上，吳子嘉5日就已在政論節目《關鍵時刻》斷言賴清德會選黨主席，吳當時還提到，行政院長蘇貞昌會選總統，且行政院會在新的會期之前改組，並由前副總統陳建仁接任閣揆。吳子嘉指出，賴清德會選黨主席，蘇貞昌會跟他拚總統初選，「這個事情大概都已經完成」。

另外，吳子嘉提到，吳怡農日前談黑道問題、李文忠說中常委有黑道，以及蘇貞昌說有關黑道的問題民進黨要好好處理，「這三人的講話方向都指向一個人，就是蔡英文」，吳懷疑某派系已做成決議。

吳子嘉表示，他實在很難相信吳怡農敢提出要黨中央處理黃承國，後來想一想，認為背後有更高的目標，就是黨內鬥爭要把蔡英文鬥垮。吳子嘉直言，民進黨這次非常清楚，一直拚命推向「去蔡化」，要把賴清德的時代正式推上檯面。