高雄大寮區一處大排昨日晚間被民眾發現傳出異味，臭氣沖天，甚至有異常汙染狀況，當地居民懷疑又是工廠排放汙水廢油釀禍。環保局獲報後也到場稽查，並採集水樣分析，今日於上寮路發現有保養油煙防制設備業者，在廠內將靜電集塵板清洗後，再經由截流槽處理後排放，目前已在排放口採集水樣進行比對，後續將依分析結果辦理。

大寮區上寮路大排7日晚間傳出異味，大寮里里長當選人蕭清翔說，昨日收到里民反映後立刻趕到現場，發現大排臭氣沖天，還挾帶清洗劑味道，水面浮有大面積油漬，並立刻通報1999，他們也四處找可能排放的工廠，有找到一間工廠後方埋設安裝暗管，懷疑是這間工廠偷排。蕭清翔說，希望市府能更重視，大寮時常發生偷排案件，工廠埋暗管要抓不容易，應要多積極處理。

對此，高市府環保局指出，7日夜間10時37分接獲民眾陳情大寮區上寮路大寮大排有排放廢油情事，到場稽查渠道發現有底泥厭氧反應產生的浮渣及少許油泥，立即在下游以欄油索阻隔，並採集水樣分析。

環保局8日已針對上游疑似汙染源稽查，發現於上寮路有一保養油煙防制設備業者，在廠內將靜電集塵板清洗後，再經由截流槽處理後排放，目前已在排放口採集水樣進行比對，後續將依分析結果辦理。此外，針對排水道有油泥部分，已請清潔隊協助抽除。