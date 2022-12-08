新竹縣文化局及教育局攜手縣內國中小共同舉辦的「新竹縣閱讀節暨喜閱節」閱讀嘉年華，10日將在文化局熱鬧登場，除了29所中小學推動閱讀成果展，並有親子闖關、戲團表演、好書交換、創意DIY及近40攤好吃、好玩又好逛的市集，精彩可期。

縣長楊文科表示，新竹縣過去1年閱讀成果豐碩，除了借閱量成長，也攜手桃園市及苗栗縣完成一證通等服務，更獲得教育部磐石獎等多項肯定。

楊文科邀請大小朋友在歲末年終之際，參加閱讀節共享精彩有趣的閱讀饗宴，完成闖關者 能獲限量小禮物，累計觀賞3場表演即可兌換市集好禮帶回家。

文化局長李安妤表示，10日閱讀節嘉年華邀請瓶子先生魔術劇團、黃世志電視木偶劇團、巴雀藝術、天馬戲創作劇團等團隊，輪番上陣帶來精彩演出。

另外，也二度結合球牙基金辦理兩場精彩講座，由陳文德（阿德蝸）老師及職棒好手官大元帶來精采講座，喜歡昆蟲及棒球的讀者千萬不能錯過！

閱讀節當天將進行新竹縣公共圖書館年度樂讀集點獎勵競賽成果表揚，今年度幼幼組、國小組、國中組及高中組的各組冠軍，借閱冊數皆高達千餘冊，學子在課業繁忙之餘，仍能堅持閱讀好習慣，值得鼓勵！

頒獎同時將同步舉行樂讀集點摸彩活動，抽出年度借閱書籍達40冊以上幸運讀者30名，將文創好禮帶回家。

此外，新竹縣樂讀集點獎勵並設有機關學校人員獎勵機制，借閱滿指定冊數即得申請嘉獎。詳情可於「新竹縣政府文化局」臉書、文化局官網、新竹縣公共圖書館網站查詢。