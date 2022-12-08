關於年底大型活動如跨年、耶誕晚會能否在戶外不戴罩？王必勝也說，由於疫情持續趨緩，因此不會再另外研擬防疫規定，不過如為有症狀，或是到人潮壅擠的地方，無法保持社交距離，或通風不良之處，仍建議戴上口罩，若地方政府有因地制宜的作法，也會予以尊重。

指揮中心發言人莊人祥表示，雖然疫情趨緩，但校園接種次世代疫苗、BNT單價疫苗的作業仍不會停歇，目前已有部分縣市進行安排，陸續會在明年1月20日前完成校園接種，全國共有20縣市會進入校園施打，建議家長可配合時程完成接種，以取得足夠保護力。

莫德納全球資深副總裁Patrick Bergstedt日前來台訪問，除表達對台灣採購數千萬劑疫苗的支持之外，也特別拜會衛福部長薛瑞元、防疫指揮官王必勝。王必勝今天透露，已與Patrick碰過面，他表示莫德納目前正在開發一款流感+新冠的組合式疫苗，盼將來能與台灣進行大數據分析合作。

王必勝指出，Patrick Bergstedt日前來台主要與我國討論新冠疫苗未來的接種規劃，以及新疫苗的看法，不過目前仍要觀察病毒的演變，因此仍無法確認將來每年究竟要打多少劑疫苗，不過莫德納現在已著手開發流感+新冠的組合式mRNA疫苗。

王必勝說，Patrick提到台灣日前公布的疫苗保護效力分析，對此感到高度興趣，認為我國所做的監測品質以及數據對他們來說是相當不錯的，可以進一步合作，至於我國明年與莫德納仍有1500萬劑的疫苗合約，目前仍難以估計數量是否足夠，不過莫德納與我國所簽的合約算相當有彈性，如有新疫苗出爐，能在第一時間提供給我國。