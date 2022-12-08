阿基師「如意梅干筍絲蹄膀」，899元。（OKmart提供）

明年農曆新年來得早，OKmart搶先開跑春節年菜預購，根據市場調查資料顯示，台灣年菜商機多達50億，其中熱銷大菜以經典年菜為主，例如佛跳牆、米糕、肋排等，其中佛跳牆更是每年銷售大菜冠軍。因應整市場需求，OKmart 2023年「玉兔迎春，開運年菜」預購，結合飯店星級菜色與人氣名店美食外，更與名廚合作推出經典菜系，共計195款商品，價格從239元的平價佛跳牆到3980元的6道年菜組合皆有，看好圍爐商機，預估在經典菜的預購可提高2成，即日起到明年1月8日，透過全台850間門市預購享指定品項第二件95折。

「玉免迎春，開運年菜」年菜預購開跑，瞄準市場需求，OKmart聯手星級飯店集團、型男主廚、知名餐廳推出多款獨家年菜。星級飯店集團年菜推薦君悅臻選「黃金滿堂鮑魚佛跳牆」、「禧悅桂花紅豆鬆糕」，涵碧生活的「富貴姬松茸雞湯」、「金玉茶香無錫子排」，以及亞緻餐飲推出麗緻巴賽麗招牌名菜「醬燒蜜汁肋排」與天香樓mini的「紅燒獅子頭」等。

除飯店年菜，頂級饗宴還有知名國宴主廚阿基師的基食堂，開賣經典菜「鴻運砂鍋干貝雞湯」、「如意梅干筍絲蹄膀」、「鮑魚花膠佛跳牆」、「如意櫻花蝦米糕」；型男主廚吳秉承的承食上菜，開賣「鴻運醬燒豬排骨」、「塔香花雕三杯雞」、「櫻花蝦干貝米糕」，其中年節餐桌必吃的「櫻花蝦干貝米糕」嚴選台灣糯米，東港櫻花蝦、干貝、香菇等高等食材，透過古法蒸炊，融匯的食材香氣滲入飽滿米粒之中，每一口都Q彈又粒粒分明，海味層層堆疊，口感鹹香豐富。

即日起至2023／01／08預購時間期間，透過全台850間門市預購享指定品項第二件95折，另外OKAPP會員享費1元累1點的福利，不限金額消費享199元加購「法布甜法式牛軋糖乙包」。