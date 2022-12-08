食在慢常工作室把豆腐乳精緻化，用新鮮橄欖油加入改良，做成單顆包裝，可即時食用且攜帶方便。（吳佩蓉攝）

拜寧騰能生技公司的「友善有機護宜蘭-苦茶油衍生防曬產品的六級高質化開發計畫」。（左起，宜蘭縣議員莊淑如、縣長林姿妙）（吳佩蓉攝）

士福公司的Teaspresso飲茶新革命，運用生質材料研發可自然分解的茶葉膠囊，以降低對環境的汙染。（吳佩蓉攝）

三星四季文化工作室的「鸚鵡螺咖啡濾杯研發計畫」。（吳佩蓉攝）

現思文化創藝公司的「宜蘭內容社群整合文化服務創新計畫。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣政府今（8日）於中興文創園區，舉辦「宜蘭縣地方產業創新研發推動計畫（地方型SBIR）」成果發表會，獲補助的17家在地廠商各自展現成果，縣府期盼此發表會能促進民眾對新創業者的認識，增加業者間的交流；縣長林姿妙表示，縣府將全力支持，提供業者研發能量的管道和機會，共同拚出宜蘭好生活。

110年度SBIR計畫為配合縣政發展目標，藉由經濟部補助計畫，鼓勵縣內中小企業從事技術、產品等研發與創新，強化企業競爭優勢、增加創業與就業機會，遂獲補助的17家在地廠商於園區的「興創館」，展現各自成果，期盼帶動縣內產業並持續創新。

此次成果發表會以5大重點產業為主，有觀光產業、六級產業、文創產業、綠能產業及高齡友善，主軸為環保、觀光、文化及科技立縣，納入宜蘭觀光旅遊休憩養生產業，並搭配文化創意、多元教育及有機農業等地方特色產業，提升產業創新研發能量。

獲補助的17家廠商，有現思文化創藝公司的「宜蘭內容社群整合文化服務創新計畫」、三星四季文化工作室的「鸚鵡螺咖啡濾杯研發計畫」、卡布多設計公司的「尼雅斯玻璃杯量產計畫書」及拜寧騰能生技公司的「友善有機護宜蘭-苦茶油衍生防曬產品的六級高質化開發計畫」等。

其中，士福公司的Teaspresso飲茶新革命，運用生質材料研發可自然分解的茶葉膠囊，以降低對環境的汙染，讓大家有新的喝茶方式；因雀巢機在全世界熱銷，希望可利用這種方式，從宜蘭出發，讓喝茶新選擇在全世界盛行。另，食在慢常工作室則是把豆腐乳精緻化，用新鮮橄欖油加入改良，做成單顆包裝，可即時食用且攜帶方便。

林姿妙表示，感謝業者付出、貢獻自己的專業領域，宜蘭好山好水好環境，縣內有各具特色的12個鄉鎮；縣府為拚出宜蘭的好生活，遂給予脫穎而出的17家業者肯定跟鼓勵，因為他們的怒力、認真、自信的態度，讓宜蘭有無限的可能，未來縣府將全力支持，讓宜蘭業者越來越年輕化，創造更活潑、健康、美麗的城市。