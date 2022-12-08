曾奪下金鐘獎的行腳節目主持人廖科溢在去年9月與前妻離婚。昨(7日)閃電宣布與主播秦綾謙再婚的喜訊，豈料，原本備受祝福的他，隨即被爆出與多名女子們交往時間重疊。其中，一名「地下女友」指出自己在交往期間內不僅自付所有水電，還借了80萬給他，更曬出借據照片。對此，網路作家「莎莉夫人」也不禁唏噓，感慨指出：「當愛已成往事，借據就是證據」。

作家「莎莉夫人」在今日於自己的臉書上更新一篇貼文，內容表示自己最近看了大S、汪小菲以及廖科溢、秦綾謙的相關新聞，提到兩者的相似之處是一方向另一方借錢時，有留下「借據」避免錢要不回來。對此，她指出有些人認為夫妻之間當一方有財務困難時，出手相救的一方還要求「被紓困者」寫借據，是夫妻不夠信任、恩愛的表現。對於那些論點，莎莉夫人也提出自己的看法。

莎莉夫人認為幸好一方夠聰明有留下「借據」。她指出若是沒有借據，當錢交到對方手上，就表示已做好「這筆錢拿不回來」的心理準備，因為「當感情在的時候，錢不是問題；當愛已成往事，一毛錢都是大問題。」直言至少錢得要回來，以免失戀後人財兩失。

對此，有相同經驗的網友們有如被當頭棒喝一般，紛紛在貼文底下留言分享自己的感悟，表示「交往期間，最好不要牽扯『錢』跟『性』」、「欺騙感情，不犯法；但是騙錢，犯法」、「別被『不好意思拒絕』勒索了，要經一事，長一智。」