瑞士主流紙媒《新蘇黎世報》為慶祝耶誕節，12月起每天都刊載一則異國料理，周日（4日）的報導介紹台灣菜「薑母鴨」，內容詳細說明所需食材和作法，包括鴨肉、薑片、豆腐乳、豆瓣醬、蒜頭、紅蔥頭、醬油、糖和水等，但不少眼尖的台灣網友發現少了米酒，直呼「這根本不是薑母鴨，是什麼黑暗料理，哪裡抄來的食譜」。

據《新蘇黎世報》報導，台灣人只有4%民眾信奉基督教，加上耶誕節不是國定假日，民眾沒有過耶誕節的習慣，但街頭上隨處可見耶誕氛圍的裝飾品。雖然台灣沒有傳統耶誕料理，但有幾道美食在冬天非常受歡迎，尤其是薑母鴨。

報導中附上薑母鴨的食譜，食材包括鴨肉1.5公斤、薑片500克、豆腐乳2大匙、豆瓣醬1大匙、蒜頭2大匙、紅蔥頭1大匙及醬油1大匙、糖2.5匙及水1.5公升等。

《新蘇黎世報》的報導被台灣網友轉載到臉書社團《割蘿蔔外電譯站》，不少網友看了直搖頭，「這什麼暗黑料理，少了米酒，味道就不對了」、「從哪抄來的食譜」、「加醬油？沒有米酒？這是醬滷不是酒精湯」、「這個煮出來是紅燒鴨吧？」、「這是另一道菜吧？居然沒米酒，也沒黑麻油」、「這不是薑母鴨，誰來糾正一下，差太多了吧」、「這一定是誤會了什麼，從來沒聽說過薑母鴨裡面放醬油，當沾醬倒是有可能」、「誰英文好去說明一下，應該要把水換成米酒」。