精油的成分富含100多種不同比例的友善分子，在國外，芳香療法在法國已經具有完整的監督制度和法規命令，可視為藥物治療的輔助療法。「dd朵妮朵絲」，投入精油領域與生產20餘年，秉持初衷不斷以產品力來實踐著這些理念，2022年，更攜手「台灣輔助醫學醫學會」來共同推動芳香療法的落實，著實帶給國人一個嶄新的自然養生新契機。而「輔助醫學」定義意指與常規醫療併行，而並非取代常規醫療而開創納入「其他經過實證的非主流療法」，而漢方草本芳香療法，也已認列於其中領域。

精油按摩可集中注意力、提振精神、提高工作學習效率（圖/品觀點提供）

華人精油品牌dd朵妮朵絲、養生芳療唯一選擇（圖/品觀點提供）

「精油」過去坊間仍然將其作為醫療用品方式使用，然而醫療體系並未有修訂相對應的學分，操作的護理人員也沒有相對應的培訓知識，等同遊走法律邊緣，因此市場只能被人傳人的直銷或傳銷公司，以未經認證的醫療行為作為宣稱，這是相當危險的作法。

臺灣輔助醫學醫學會成立至今短短兩年期間，就推動多項輔助醫學學分，以保障從業醫療人員進行輔助性治療時，有相對應的法源保障以及培訓。2023 年更是針對醫療從業人員推動一系列『漢方草本芳香療法』學分課程，借鑑傳統英系、德系、法系芳香療法經驗，走出符合國情與醫療體系的漢方草本芳香療法，且同時對於患者與醫療從業人員都能更完善的保障彼此的權益。

然而，醫學會不僅看到醫生培訓的重要性，更看到高齡化社會之下，思考於醫療體系中如何推動輔助醫療，減少藥物濫用，包含長照、居家看護、護理人員培訓...等。根據國發署數據，2025年台灣將全面步入超高齡化，每五個人就有一位，超過65歲。高齡人群因身體老化，容易出現疼痛、衰退等現象，若未得到良好的輔助保持健康，非常高比例將開始臥床靜養。

臺灣輔助醫學醫學會響應政府政策一同產官學三方合作，期望一同透過輔助醫療，對於大齡者的六大認知指標，減少長者臥床時間與比例。因此醫學會積極推動『漢芳草本芳香療法健康指導技術士』，與未來通過漢方草本芳香療法學分醫生搭配，於高齡化社會中共同提供更完善的醫療服務，使長者可以快樂擁抱大齡。

2023年1月8日於輔仁大學召開全天場次的論壇講座，下午場將揭開一系列輔助醫學會打造『漢方草本芳香療法工作坊』，邀請到多位醫師專家，同時也邀請ALIZ 愛裡時芳療學院與dd朵妮朵絲精油等業界廠商代表，一同探討關於國際上如何將精油作為輔助醫療的配方應用與研究、芳療用於醫療體系方法與法規科普、在樂齡康養角度上漢方草本芳香療法的未來計畫方向等內容，分享更多有關漢方草本芳香療法在擁抱高齡化社會中的定位與願景趨勢。

活動詳情請洽：台灣輔助醫學醫學會