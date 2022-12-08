2006年從越南嫁來台灣的陳美麗，走出配偶家暴陰霾，獨力扶養女兒長大，兼顧事業，不忘完成學業，今年順利大學畢業，並進入研究所就讀，不只一圓學業夢，還選擇繼續挑戰自我，為夢想前進，獲選新竹縣「新住民一代學習楷模」。

縣長楊文科說，新竹縣新住民有1萬4755人，縣府為鼓勵新住民進修，落實終身學習，2019年起辦理「新住民一代學習楷模」計畫，透過評選後選出學習楷模，陳美麗克服困難完成學業，獲此殊榮，堪為學習表率。

現年44歲的陳美麗16年嫁到新竹縣，不幸遇到患躁鬱症的丈夫家暴，她為女兒忍受7年，直到2013年，丈夫主動提出離婚，婚姻才宣告結束，經歷一段時間她走出家暴陰霾。

陳美麗為彌補沒有就學的遺憾，先後在中正國小就讀成人教育班學中文，接著進入國中補校及高中就學，並考進國立空中大學，逐漸在學業上找到自信。

她獨自扶養女兒，在家庭、事業及學業的三方壓力下，今年順利畢業後，進入嶺東科技大學國際企業研究所就讀，繼續挑戰自我。

陳美麗運用越南語與中文的雙語優勢，通過東南亞新住民及其子女文化講師、新住民生育保健通譯員、母語教師資格，並在移民署新竹縣服務站、法院及檢察署等機關擔任通譯員至今5年，確保越南同鄉權益。

開店賣冷凍水餃的陳美麗說，她利用假日進修，學習不同專業技能，參加美容美髮職訓2個月，協助老師義剪做公益，也規畫明年要開快剪店。

陳美麗說，機會是留給準備好的人，對於自己能學以致用來幫助別人，提供服務及貢獻，是一件非常開心的事情。