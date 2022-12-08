台南市議會民進黨團總召林志展說，整起槍擊案真相，檢警還沒查出事實，就有人在媒體帶風向，有失公正。（曹婷婷攝）

台南市議會國民黨團質疑民進黨中執委郭再欽黑金介入正副議長選舉，民進黨如要掃黑，就應該從台南議長選舉開始；民進黨團總召林志展說，說黑金介入正副議長選舉，有點離譜，整起槍擊案真相，檢警還沒查出事實，就有人在媒體帶風向，有失公正。

國民黨團書記長李中岑、蔡育輝、方一峰、尤榮智、盧崑福議員和蔡宗豪準議員，今天召開「民進黨終結黑金，從台南議長選舉開始，郭再欽黑金介入？請檢調深入追查」記者會，黨團發言人蔡育輝說，國民黨團為了88槍擊案，多次召開記者會要求民進黨給出真相，PTT網友也炸鍋，但至今真相未明。

蔡育輝表示，PTT網傳郭再欽利用台南議長選舉這局，跟光電業者收了1億多元，在地方已不是新聞，網路傳得沸沸揚揚，民進黨真要拒絕黑金進入政壇，就從台南議長這局開始查給市民看。市議員盧崑福也說，據了解，很多太陽光電業者根本不願拿出這些錢，但遭威脅恐嚇，也請太陽光電業者勇敢站出來說出真相。

台南民進黨團昨天投票推舉邱莉莉、林志展代表角逐正、副議長，但正國會6席議員投票前就離席，更怒批「黑金疑似操控台南議長選舉，沒有真相，拒絕替黑金背書。」民進黨團總召林志展說，正副議長選舉被指是黑金掛勾，無憑無據、未審先判的風氣，對整個社會好嗎？社會必須是透明公正，該對就對，不對就不對。

對於學甲88槍擊案扯到議長選舉，他說，檢警偵辦過程都還沒有明確結果，就有媒體影射是因為利益糾紛造成槍擊案，還有政治人物也跟著附和，這是不合理的，無憑無據、未審先判的風氣，對整個社會好嗎？