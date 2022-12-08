工研院研發台灣最大的小間距mini-LED曲面顯示器，裝飾成許願樹造型，目前在高雄總圖看得到，該許願樹共有5個大型曲面顯示器，內建6個影像感測器與軟體，可辨識人類肢體動作，此外，只要下載APP即可以LINE上傳文字與圖片祈福許願，在前幾個月更成功的促成一對佳偶求婚成功。

工研院開發的祈福許願樹在7月已於衛武營國家藝術文化中心童樂節中亮相，期間不但吸引了上千名民眾到場互動、上傳心願，更讓民眾體驗科技與藝術完美結合的多元應用。如今許願樹搬遷至高雄總圖喜樂時代影城，讓科技與藝術、文化、娛樂場域完美搭配，展期至明年3月24日。

工研院電光系統所所長張世杰指出，工研院打造出的祈福許願樹上，共鑲嵌81萬顆的mini-LED，間距僅有1.875mm，是目前台灣最大的小間距mini-LED曲面顯示器。這棵許願樹裝上共有5個大型曲面顯示器，內建6個影像感測器與軟體，AI人工智慧可辨識3歲到80歲民眾的肢體動作，不用戴3D眼鏡就可以看到3D效果。另外，只要下載APP透過LINE，就可即時將願望傳遞到許願樹上，小朋友亦可即時與各種3D可愛動物互動。

喜樂時代影城此次與工研院合作，將祈福許願樹再搬遷至高雄總圖1樓生根，讓祈福許願樹不只是一棵科技的樹，期待透過科技與育樂對話，從外型到互動內容的呈現，以及科技所襯托出來的溫暖與趣味，以遠距互動顯示技術和3D成像即時互動技術，讓生活與藝術結合、貼近人心，期待南台灣在科技與人文的結合帶動下，讓智慧城市、觀光、交通等多項服務開枝散葉。